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DHA DIŞ – BM Genel Sekreteri: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve bu komitenin Cenevre’de toplanacağını açıkladı. Guterres, komitenin önümüzdeki haftalarda Cenevre’de toplanacağını duyurdu ve BM’nin...
GÜNDEM 23.09.2019, 17:05
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve bu komitenin Cenevre’de toplanacağını açıkladı.
Guterres, komitenin önümüzdeki haftalarda Cenevre’de toplanacağını duyurdu ve BM’nin bu komiteyi, Suriye’de 8 yıldan uzun süren savaşı sona erdirecek siyasi bir çözüm bulma çabalarında bir sonraki adım olarak gördüğünü belirtti.
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