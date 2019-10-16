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DHA DIŞ- BM Daimi Temsilcisi: BM, DEAŞ teröristlerinin kaçmasından endişe duyuyor
Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili, "BM, harekâtın DEAŞ teröristlerinin kaçmasına sebep olacağı endişesi taşıyor” açıklaması yaptı. BMGK,...
GÜNDEM 16.10.2019, 22:09
Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili, "BM, harekâtın DEAŞ teröristlerinin kaçmasına sebep olacağı endişesi taşıyor” açıklaması yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
BMGK, 5 Avrupa Birliği (AB) üyesi Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, Polonya’nın talepleri üzerine Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nı kapalı oturumda görüştü. Oturumun ardından konsey adına açıklama yapan BM Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, “BMGK, harekat sebebiyle DEAŞ teröristlerinin kaçmasından ve Suriye’de insani durumun kötüleşmesinden endişe duyuyor” ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-BM Daimi Temsilcisi Jerry Matjila’nın açıklaması
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