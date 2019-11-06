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DHA DIŞ- BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesini ‘beklenen bir durum’ olarak değerlendirdi. Dujarric, “ABD’nin Paris Anlaşması’ndan çekildiğinin resmi olarak bildirildiği...
GÜNDEM 06.11.2019, 09:34
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesini ‘beklenen bir durum’ olarak değerlendirdi.
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Dujarric, “ABD’nin Paris Anlaşması’ndan çekildiğinin resmi olarak bildirildiği açıklandı ve bu nedenle bekleniyordu. Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlılığımız değişmedi” ifadelerini kullandı.
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-Dujarric’in açıklamaları
-Obama’nın Paris Anlaşması konusunda arşiv görüntüler
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