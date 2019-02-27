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DHA DIŞ - Bisikletine çarptığı yaşlı adamı darp etmek istedi, tek yumrukla yere serildi

Singapur () – Singapur’da bisikletli ve bir kamyon sürücüsü arasında çıkan tartışma, 55 yaşındaki bisikletlinin, 32 yaşındaki kamyon sürücüsünü yumruklamasıyla sonlandı. Olay, Singapur’da Jalan Eunos yolunda meydana geldi. Amatör...

DHA DIŞ - Bisikletine çarptığı yaşlı adamı darp etmek istedi, tek yumrukla yere serildi

Singapur () – Singapur’da bisikletli ve bir kamyon sürücüsü arasında çıkan tartışma, 55 yaşındaki bisikletlinin, 32 yaşındaki kamyon sürücüsünü yumruklamasıyla sonlandı.

Olay, Singapur’da Jalan Eunos yolunda meydana geldi. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, geri geri giden kamyonun, bisiklete çarpmasının ardından, 55 yaşındaki bisikletli adamın, kamyon sürücüsünü dikkatli olması için uyardığı görülüyor. Buna sinirlenen 32 yaşındaki kamyon şoförü ise önce aracını bisikletlinin üzerine sürüyor, daha sonra aracından inip, koşarak bisikletlinin yanına gidiyor. Kamyon şoförünün koşarak kendisine doğru geldiğini gören bisikletli ise bir yumrukta kamyon şoförünü yere seriyor.

Olay sonrası polisin yaptığı açıklamada, kamyon şoförünün ‘insanların güvenliğini tehlikeye atmaktan’ gözaltına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Bisikletlinin kamyon şoförünü uyarması

- Kamyon şoförünün aracını bisikletlinin üzerine sürmesi

- Kamyon şoförünün bisikletliye doğru koşması

- Bisikletlinin, kamyon şoförünü yumruklaması

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