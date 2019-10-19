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DHA DIŞ - Bir anda caddeye fırlayan çocuk, babasının ölümüne neden oldu

Kazakistan’da 4 yaşındaki bir çocuk bir anda caddeye fırladı ve babası da arkasından oğlunu tutmak için caddeye atladı. Ancak ikisi de otobüsün altında kaldı. Kazada babanın hayatını kaybettiği belirtildi. Kaza, Kızılorda şehrinde...

GÜNDEM 19.10.2019, 13:33
DHA DIŞ - Bir anda caddeye fırlayan çocuk, babasının ölümüne neden oldu
Kazakistan’da 4 yaşındaki bir çocuk bir anda caddeye fırladı ve babası da arkasından oğlunu tutmak için caddeye atladı. Ancak ikisi de otobüsün altında kaldı. Kazada babanın hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaza, Kızılorda şehrinde 2 gün önce meydana geldi. 4 yaşında bir çocuk karşıya geçmek için bir anda caddeye fırladı. Çocuğun babası da oğlunu tutmak için arkasından caddeye atladı. Ancak baba ve oğlu o sırada seyir halinde olan bir otobüsün altında kaldı. Yetkililerin yaptığı açıklamada, babanın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve 4 yaşındaki çocuğun da yoğun bakımda olduğu belirtildi. Olay anı ise otobüsteki kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü
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-4 yaşındaki çocuğun caddeye fırlaması
-Babasının da çocuğun arkasından caddeye atlaması
-Baba ve oğlunun, otobüsün altında kalması

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