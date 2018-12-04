Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

DHA DIŞ - Binali Yıldırım Çin Başbakanı Kıçiang ile görüştü

Çin, () – TBMM Başkanı Binali Yıldırım gerçekleştirdiği Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Congnanhay Devlet Konukevi'nde Başbakan Li Kıçiang ile bir araya geldi. Yıldırım görüşmede Çin’i stratejik dost bir ülke olarak...

DHA DIŞ - Binali Yıldırım Çin Başbakanı Kıçiang ile görüştü

Çin, () – TBMM Başkanı Binali Yıldırım gerçekleştirdiği Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Congnanhay Devlet Konukevi'nde Başbakan Li Kıçiang ile bir araya geldi.

Yıldırım görüşmede Çin’i stratejik dost bir ülke olarak gördüğünü söyledi ve ekledi, “Tarihi İpek Yolu’nun Asya’nın doğusundan Avrupa’nın merkezine kadar giden güzergahında yer alan önemli iki ülkeden bahsediyoruz.”

Çin Başbakanı Kıçiang da Çin ve Türkiye’nin çok önemli iş birliği ortakları olduğunu vurgulayarak; "Çin tarafı, Türk tarafıyla karşılıklı saygı ve yarara dayalı bir şekilde iş birliğini daha da derinleştirmeye hazırdır. Türk tarafıyla her alanda, her düzeyde etkileşim ve temas kurmaya da hazırdır" dedi.

Görüntü Dökümü:
- TBMM Başkanı Yıldırım ve Çin Başbakanı Kıçiang görüşmesi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort