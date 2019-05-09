DHA DIŞ - Bilim insanları, tuzu sudan arıtan yeni bir yol buldu

Gonca YAĞCI, () - Bilim insanları, endüstriyel su atıklarındaki tuzlu suyu arıtarak küresel su kıtlığı ile mücadelede yeni bir yol bulduklarını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Columbia Üniversitesi’nden araştırmacılar, okyanus suyundan yaklaşık on kat daha tuzlu olan endüstriyel su atığını arıtmanın yeni bir yolunu bulduklarını açıkladı.

Araştırmacılar, ‘Temperature Swing Solvent Extraction’ (TSSE) adını verdikleri bu yöntemle aşırı tuzlu sıvılardaki tuzu ayrıştırabildi. Bu da gelecekte deniz suyu gibi tuzlu suyun içilebilecek bir duruma gelebileceğine ve endüstriyel su atıklarının doğaya daha az zararlı hale gelebileceğine işaret ediyor. Endüstriyel su atıkları, toprağa zarar veriyor, sebze ve meyvelerin besin tuzlarını emmesini engelliyor ve hayvanları zehirliyor.

Cnet.com’daki habere göre, araştırmanın başındaki Profesör Ngai Yin Yip, çözücü (solvent) kullanarak aşırı tuzlu su örneğini karıştırdı. İki sıvı da kabın içersinde ayrı ayrı katmanlandı. Ancak kabı ısıtarak çözücüyü ayıran araştırmacılar, diğer kaptaki çözücüyü yeniden ısıttıklarında içinde temiz bir su katmanı elde ettiler.

Araştırmada, TSSE yönteminin, çözücü kullanıldığında başarılı sonuçlar verdiği ifade edildi.

Habere göre, araştırmacılar, bu çalışmayla sudaki tuzun yüzde 98.4’ü ayrıştırmayı başardılar. İşlemin gerçekleşmesi için 70 dereceli bir sıcaklık yeterli oldu.

Bu gelişmenin, atık suyun arıtması ve insanların tüketimi için içme suyu kazanılması açısından bir çığır açacağı belirtiliyor.

Görüntü Dökümü

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- Endüstriyel su atıklarındaki tuzlu suyu arıtmada bulunan yeni yöntemin görüntülü anlatımı