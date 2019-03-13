Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

DHA DIŞ - Bilim insanları mamut klonlamaya bir adım daha yaklaştı

Gonca YAĞCI, () - Japon araştırmacılar, Sibirya’da bulunan yünlü mamut fosilinden aldıkları DNA örneklerini ile mamutları klonlamaya çalışmasına çok yaklaştılar. 4 yıl önce Sibirya’da bulunan yünlü mamut cinsi hayvan fosilinden...

DHA DIŞ - Bilim insanları mamut klonlamaya bir adım daha yaklaştı

Gonca YAĞCI, () - Japon araştırmacılar, Sibirya’da bulunan yünlü mamut fosilinden aldıkları DNA örneklerini ile mamutları klonlamaya çalışmasına çok yaklaştılar.

4 yıl önce Sibirya’da bulunan yünlü mamut cinsi hayvan fosilinden DNA örnekleri alan bilim insanları, soyları 4 bin yıl önce tükenen yünlü mamutların hayata dönmesini amaçlayan deneylere başlamıştı.

Futurism.com sitesinin aktardığı habere göre Japon bilim insanları 28 bin yıl yaşındaki mamut hücrelerinden olumlu biyolojik reaksiyonlar almaya başladı. Bu gelişme de soyu tükenen bu hayvan türünü klonlayarak yeniden hayata döndürme ihtimalini bir adım daha yaklaştırdı.

Hafta başında Scientific Reports sağlık dergisinde yayımlanan yazıda Japonya’daki Kindai Üniversitesi’nden araştırmacılar, korunmuş mamut hücrelerini fare yumurta hücrelerine yerleştirdikleri birkaç doz enjekte edilen hücrelerden bazılarının hücre bölünmesinden önce olması gereken biyolojik aktivite gösterdikleri ifade edildi

Bilim insanları yıllardır üzerinde çalıştıkları mamut klonlama işlemi için yeterince iyi korunmuş DNA bulamıyordu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328