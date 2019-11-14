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DHA DIŞ- Bıçaklı soyguncuyu süpürge ile durdurmaya çalıştı
ABD’de bir kasiyer, markete giren bıçaklı soyguncu, kasanın bulunduğu bölüme tırmanmaya çalışınca süpürge ile durdurmaya çalıştı. Polis, soyguncuyu arıyor. Olay, ABD’nin Alabama eyaletindeki Birmingham kentindeki bir markette Ekim...
GÜNDEM 14.11.2019, 12:01
ABD’de bir kasiyer, markete giren bıçaklı soyguncu, kasanın bulunduğu bölüme tırmanmaya çalışınca süpürge ile durdurmaya çalıştı. Polis, soyguncuyu arıyor.
Görüntü Dökümü
Olay, ABD’nin Alabama eyaletindeki Birmingham kentindeki bir markette Ekim ayında meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bıçaklı soyguncunun markete giriş yaptığı ve kasanın bulunduğu bölüme tırmanmaya çalıştığı görüldü. O sırada eline süpürgeyi alan kasiyer, soyguncuya vurmaya çalıştı. Polis, soyguncunun kaçmadan önce bir miktar para ve market ürünlerinden çaldığını duyurdu.
Ayrıca, soyguncunun hala arandığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Kasaya tırmanmaya çalışan soyguncu
-Süpürgeyle soyguncuya vurmaya çalışan kasiyer
-Detaylar
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