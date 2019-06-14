Almanya’nın başkenti Berlin’de yer alan Alexanderplatz meydanındaki bir inşaat alanında yapılan kazı sırasında, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 100 kilogramlık bomba bulundu. Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken; bombanın bulunduğu alanın etrafının 300 metrelik güvenlik çemberine alındığı ve bölgedeki ofis ve iş yerlerinin tahliye edildiği belirtildi.
DHA DIŞ – Berlin’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu
Berlin’de inşaat alanında yapılan kazı sırasında, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Bomba imha ekipleri olay yerine sevk edilirken; bombanın bulunduğu bölgenin etrafı 300 metrelik güvenlik gerekçesiyle çember altında alındı. Almanya’nın...
14 Haziran 2019 Cuma 18:54
Berlin’de inşaat alanında yapılan kazı sırasında, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Bomba imha ekipleri olay yerine sevk edilirken; bombanın bulunduğu bölgenin etrafı 300 metrelik güvenlik gerekçesiyle çember altında alındı.
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