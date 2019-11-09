DHA DIŞ - Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30’uncu yılı kutlandı

Almanya’nın Berlin kentinde Berlin Duvarı yıkılışının 30’uncu yıldönümü kutlandı.Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya'ya kaçmalarını önlemek için Doğu Alman meclisinin kararı ile yapılan ve 9 Kasım 1989 yılında yıkılan Berlin Duvarı’nın bulunduğu bölgede, duvarın yıkılışının 30’uncu yılı nedeniyle kutlama töreni düzenlendi.Katılımcılara hitap eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin Duvarı'nın yıkılışını anımsatarak Doğu ve Batı Almanya arasındaki birleşme sürecinin 50 yıldan uzun sürebileceğini söyledi. Merkel, “Her şeyin Doğu ve Batı’da aynı olacağına inanıldığı gibi bazı konularda, bugün biz bu durumun yarım yüzyıl, hatta daha uzun bir sürede düzelebileceğini düşünüyoruz” dedi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier da, doğu Avrupa ülkelerinin Demir Perde ile olan mücadelelerini yücelterek, “Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya halkının özgürlük için gösterdikleri istek ve cesaret olmasaydı, bu barışçıl devrim ve Almanya’nın birleşmesi mümkün olmazdı” dedi.Merkel’in yanında Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkēvičs ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevičius, etkinlikte yaptıkları ortak açıklamada duvarın yıkılmasının Almanya halkının yanında Demir Perde’nin ardında acı çeken birçok insana umut getirdiğini söylediler. Açıklamada, şu ifade yer aldı:“Duvarın yıkılışı ‘Şeytan İmparatorluğu’nun’ yıkılışını en doğrudan ve etkili bir şekilde sembolize etti, bu olay Avrupa’daki komünist zorbalığın sonlanmasının başlangıcıydı.”Konuşmaların ardından Merkel ve diğer katılımcılar, duvarın kalıntılarına çiçek yerleştirdi ve mum yaktılar. Katılımcılar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Merkel’in tören alanına gelişi

-Tören’den görüntüler

-Orkestradan görüntü

-Konuşmacılar

-Çiçek bırakılması

-Merkel’in konuşması

-Merkel’in mum yakması

-İmamoğlu’nun mum yakması

-Berlin Duvarı ve yıkılışının arşiv görüntüleri (1.39’dan itibaren)