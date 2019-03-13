DHA DIŞ - Belçika’da otelde yangın; 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Belçika () – Belçika’da bir otelde çıkan yangın sonucu 170 otel müşterisi tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir otel müşterisi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Belçika’nın başkenti Brüksel’in Gulden Vlieslaan caddesinde bulunan Sofitel isimli otelde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, otelde bulunan 170 müşterinin tahliye edildiği belirtildi. Ayrıca, acil durum ekiplerinin olay sonrası yaptığı açıklamaya göre, yangın yerel saat ile 03:20 civarı otelin mutfağında başlayıp, otele yayıldı. Bölgeye birkaç ambulans sevk edildi. Üst katlarda dumandan etkilenen ve baygın yatan bir kadına ulaşıldığı ve kadının hemen hastaneye kaldırıldığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Çıkan yangın sonucu otelden tahliye edilen ve caddenin karşısında bulunan başka bir otele yerleştirilen otel müşterilerinin, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte polis gözetiminde otelde kalan eşyalarını aldıkları da haberlerde belirtildi.