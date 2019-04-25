DHA DIŞ - Belçika Dışişleri Bakanı Reynders: Teröre karşı birlikte mücadele etmeliyiz

Ender DURUEL, BELÇİKA () - Belçika’da Faaliyet gösteren Türk Özel Sektör Derneği (TÖSED) tarafından düzenlenen konferansta konuşan Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders “Terörle mücadelede birlikte hareket etmeliyiz ve birçok konuda Türkiye ile işbirliği yapmalıyız” dedi.

Brüksel’de Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) binasının konferans salonunda Türk Özel Sektör Derneği (TÖSED) tarafından düzenlenen ‘Türkiye - Belçika İkili İlişkiler ve Türkiye - Belçika İş İlişkileri’ isimli konferansa konuşmacı olarak katılan Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Türkiye’ye yönelik yatırımlar yaptıklarını ve Türkiye’den yeni geldiğini belirterek, terörle birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

TÖSED tarafından düzenlenen toplantıya Belçika Büyükelçisi Levent Gümrükçü, AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, TOBB Belçika temsilcisi Seval İskender, İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) Temsilcisi Haluk Nuray ve birçok sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi ile birçok davetli katıldı.

“TERÖRLE MÜCADELEDE BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

Konferansın açılış konuşmasını IKV Temsilcisi Haluk Nuray yaparak, TÖSED Başkanı Melih Kızavul’u davet etti ve Büyükelçi Levent Gümrükçü de kısa bir konuşma yaparak sözü Bakan'a bıraktı.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, “Öncelikle sizinle burada olmaktan gurur duyuyorum, daha yeni Türkiye’den geldim, zaman zaman Türkiye’ye ziyaretlerde bulunuyorum. Belçika’da uzun yıllardır yaşayan bir Türk toplumu var, birçoğu da çifte vatandaş olmuş durumda ve geçtiğimiz yıllarda Türklerin Belçika’ya gelişlerinin 50. yılını birlikte kutladık. Belçika’da yaptığımız görüşmeler sonunda 2016 yılında Türkiye’yi ziyaret etme kararı aldık, ziyaretimizde terör hakkında görüşmeler yaptık, kısa süre sonra Belçika’da terör saldırısı oldu. Brüksel Havaalanı ve metroda terör saldırısı oldu. Biz daha sonra geniş çapta görüşmeler yaparak terörle mücadele için bilgi paylaşımı olsun istedik ve yine diyorum, terörle mücadelede bilgi paylaşımı çok önemli, bu yüzden gizli servisler terörle mücadele için bilgi paylaşımı yaparak birlikte hareket etmeli. Terörle mücadelede birlikte hareket etmeliyiz ki terörle mücadele edebilelim. Bilgi paylaşımında önceleri zorluklar yaşandı, fakat zamanla aşıldı ve daha da aşılacaktır, çözümler üretmeliyiz ki başarıya ulaşalım. Avrupa Birliği ve birçok ülke PKK’yı terör örgütü listesine aldı.

“TÜRKİYE’NİN AB İÇİNDE YER ALMASI GEREKMEKTEDİR”

Türkiye’de Belçika’nın yatırımları var, Türk şirketlerinin de Belçika’da yatırım yapmalarını diliyorum. Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmalıyız ve birlikte Afrika’da iş birliği yaparak, piyasayı Çin’e bırakmamalıyız. Belçika yeteri kadar savaş verdi geçmişte ve şimdi savaş değil barış istiyoruz, umarım Suriye’de de savaş bir an önce biter ve Türkiye ile Suriye’de de işbirliği yaparız. Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin Suriyeli vatandaşlara yaptıklarını takdir etti ve 3 milyar Euro destek verdi ve 3 milyar da yine destek vereceğini belirtti ve çalışmalar devam ediyor. Türkiye ziyaretim için Büyükelçiye ve herkese teşekkür ederim. Belçika’da yaşayan yaklaşık 250 bin Türk vatandaşı var. Bunlar bizim de vatandaşımızdır, birçoğu çifte vatandaştır. Türkiye’nin AB içinde yer alması gerekmektedir, önümüzdeki aylarda yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde seçilirsem bu konu ile yakından ilgileneceğim” dedi.

“BELÇİKA OLARAK VİZE KONUSUNDA ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Konferans sonrasında Belçika’da yatırım yapmak isteyip, vize engeline takılan Türk iş adamlarına yönelik soruya ise Reynders “Biz Benelux vize veriyoruz bu yüzden incelemeleri geniş çapta yapmaktayız, bu yüzden bazen vizelerde gecikmeler yaşanmaktadır. Her ülkenin kendine göre kuralları vardır. Bizde de kurallar geçerlidir, sadece Belçika değil bütün Avrupa Ülkeleri ve Benelux içinde olan ülkeler aynı işlemleri yapmaktadır. Belçika olarak yine de vize konusunda çözümler üretmeye çalışıyoruz, bu konuyu Türk yetkililerle de görüşüyoruz” dedi.

Konferans sonrasında konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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- Genel görüntüler

-İzleyenlerden detaylar

-TÖSED Başkanı Melih Kızavul’un konuşması

-Büyükelçi Levent Gümrükçü'nün konuşması

- Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders’in konuşması