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DHA DIŞ - Bayraktar İHA Ukrayna'da test edildi 

Sonat KEREM, KİEV, ()  -   Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı'nın ilk test uçuşunu yaptı. Ukrayna Devlet Askeri Portalı'ndan yapılan açıklamada, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı'nın test uçuşunun...

DHA DIŞ - Bayraktar İHA Ukrayna'da test edildi 

Sonat KEREM, KİEV, ()  -   Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı'nın ilk test uçuşunu yaptı.

Ukrayna Devlet Askeri Portalı'ndan yapılan açıklamada, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı'nın test uçuşunun Hmelnitskiy ve Jitomir illeri semalarında yapıldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun 3-4 Kasım 2018 tarihlerindeki Türkiye ziyareti sırasında, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'ya tedariği konusunda anlaşmaya varmıştı. 

POROŞENKO: "TEST UÇUŞUNA BİZZAT KATILACAĞIM"

Poroşenko, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının 20 Mart'ta yapılacağını belirttiği test uçuşunda bizzat kendisinin de yer alacağını açıklamıştı. 

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava aracı kompleksinin 7 Mart 2019 tarihinde bu ülkeye teslim edildiği duyurulmuştu.

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