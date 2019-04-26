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DHA DIŞ – Baygın sürücü, trafiği birbirine kattı

Rusya () – Rusya’da direksiyon başında baygınlık geçirdiği öne sürülen bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Kaza Rusya’nın Tyumen kentinde meydana geldi. Seyir halindeki araçların yol kameralarınca kaydedilen kazada, ara sokaktan...

DHA DIŞ – Baygın sürücü, trafiği birbirine kattı

Rusya () – Rusya’da direksiyon başında baygınlık geçirdiği öne sürülen bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza Rusya’nın Tyumen kentinde meydana geldi. Seyir halindeki araçların yol kameralarınca kaydedilen kazada, ara sokaktan hızla çıkan turuncu renkli bir cipin, ana caddede seyir halindeki araçlara çarptığı ve araçları yol kenarına savurduğu görülüyor.

Yerel medya, cipin 51 yaşındaki sürücüsü ile beraber, çarptığı araçlarda bulunan 2 kadının yaralandığını; birçok araçta maddi hasar oluştuğunu duyurdu. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki kadının yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Kazaya neden olan araç sürücüsünün avukatı ise müvekkilinin ‘kaza öncesi araçta baygınlık geçirdiğini’ iddia etti.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anları (slow motion da var)
-Kaza sonrası araçların görüntüleri

 

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