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DHA DIŞ- Başsavcı Mandelblit, Netanyahu’nun avukatlarını dinlemeye başladı
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamaların yer aldığı 3 ayrı dosya için Netanyahu’nun avukatlarını dinlemeye başladı. Kudüs’teki...
GÜNDEM 02.10.2019, 18:07
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamaların yer aldığı 3 ayrı dosya için Netanyahu’nun avukatlarını dinlemeye başladı.
Kudüs’teki Adalet Bakanlığı binasında gerçekleştirilen dinlemede, Başbakan Netanyahu’nun 10 avukatının bulunduğu, ancak kendisinin dinlemeye katılmadığı belirtildi.
Başsavcı Mandelblit’in 4000 numaralı dosya için Netanyahu’nun avukatlarını dinlemeye başladığı, bunun ardından 1000 ve 2000 numaralı dosyaların ele alınacağı bildirildi. Dinlemelerin, 2 ila 4 gün arasında süreceği, ancak Başsavcı Mandelblit’in gerek görmesi halinde bu süreyi uzatabileceği söyleniyor.
Dinlemelerin ardından Mandelblit’in, rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı dosyalar nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vereceği duyuruldu. Başsavcının kararı ne zaman açıklayacağı hakkında açıklama yapılmadı.
Kudüs’teki Adalet Bakanlığı binasında gerçekleştirilen dinlemede, Başbakan Netanyahu’nun 10 avukatının bulunduğu, ancak kendisinin dinlemeye katılmadığı belirtildi.
Başsavcı Mandelblit’in 4000 numaralı dosya için Netanyahu’nun avukatlarını dinlemeye başladığı, bunun ardından 1000 ve 2000 numaralı dosyaların ele alınacağı bildirildi. Dinlemelerin, 2 ila 4 gün arasında süreceği, ancak Başsavcı Mandelblit’in gerek görmesi halinde bu süreyi uzatabileceği söyleniyor.
Dinlemelerin ardından Mandelblit’in, rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı dosyalar nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vereceği duyuruldu. Başsavcının kararı ne zaman açıklayacağı hakkında açıklama yapılmadı.
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