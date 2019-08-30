DHA DIŞ- Başparmağı ile fenomen oldu

ABD’de 20 yaşındaki bir genç, uzun başparmağı ile sosyal medyada fenomen oldu.

Öğrenci olan Jacob Pina (20) ABD’nin Massachusetts eyaletinin Westport bölgesinde yaşıyor. Pina’nın başparmağının yaklaşık 13 cm olduğu belirtilirken, sosyal medyada 150 bin kişi tarafından takibe alındığı ve paylaştığı görüntüleri 2,3 milyon kişinin beğendiği açıklandı.

Parmağını görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Pina, "İnsanlar önce şaşırıyor ardından kendi parmakları ile karşılaştırıyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Pina’nın başparmağının görüntüsü

-Pina'nın görüntüsü