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DHA DIŞ - Basel-Trabzonspor maçında tribünde PKK/YPG provokasyonu
İsviçre’de oynanan Basel-Trabzonspor karşılaşmasında tribünde Türkiye aleyhine pankart açıldı. Trabzonspor taraftarları açılan pankarta büyük tepki gösterdi. UEFA Avrupa Ligi’nde, Basel şehrindeki St. Jakob-park’ta dün oynanan...
GÜNDEM 13.12.2019, 10:40
İsviçre’de oynanan Basel-Trabzonspor karşılaşmasında tribünde Türkiye aleyhine pankart açıldı. Trabzonspor taraftarları açılan pankarta büyük tepki gösterdi.
Görüntü Dökümü
UEFA Avrupa Ligi’nde, Basel şehrindeki St. Jakob-park’ta dün oynanan Basel-Trabzonspor karşılaşması sırasında terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından örgütü simgeleyen bez parçaları açıldı. Ev sahibi Basel’in taraftarlarının olduğu kale arkası tribünde açılan bu bez parçalarına Trabzonspor taraftarları büyük tepki gösterdi. Trabzonsporlu taraftarların, örgüt paçavralarının açıldığı noktaya gitmesi sonucu iki grup arasında arbede çıktı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.
Görüntü Dökümü
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-Açılan pankartın görüntüsü
-Çıkan arbedenin görüntüsü
-Arbedenin yakın açıdan görüntüsü ve güvenlik güçlerinin müdahalesi
-Çıkan olayların geniş açıdan görüntüsü
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