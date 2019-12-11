DHA DIŞ - Barselona’daki yangın: Bölge sakinleri uzaklaştırılıyor (2) - EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ
İspanya () –İspanya'nın Barselona şehrine bağlı Montornès del Vallès’te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan kısa sürede büyüdü. Yetkililer, fabrikanın 500 metre çevre alanında kalanları tahliye ediyor. Metro istasyonuna yakın...
İspanya () –İspanya'nın Barselona şehrine bağlı Montornès del Vallès’te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan kısa sürede büyüdü. Yetkililer, fabrikanın 500 metre çevre alanında kalanları tahliye ediyor.
Metro istasyonuna yakın bir bölgede başlayan ve kara dumanların şehrin birçok bölgesinden görülebildiği yangına 25 itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Öte yandan bölgeye 5 acil yardım ekibinin sevk edildiği bildirildi.
Yerel medya, fabrikanın solvent ve atık endüstrisinin geri dönüşümü üzerine faaliyette bulunduğu için sivil savunmanın, Katalonya Kimya Sektörü Dış Acil Durum Planı’nı (Plaseqcat) uygulamaya koyduğunu yazdı.
Daha önce de yangın nedeni ile yakın bölgedekilerin bölgeden uzaklaşmaları ve bölgedeki metro istasyonlarını kullanmamaları uyarısı yapılmıştı. Yangın nedeni ile yayılan dumanın insan sağlığı için risk oluşturduğu duyurulmuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yükselen alevler
-Yükselen dumanlar
-Alevlere itfaiyenin müdahalesi
GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER DGS’DE
SAATİ- 12:06, TARİHİ -11.12.2019 - Haber Kodu : 191211091
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