DHA DIŞ - Bakan Varank: TÜBİTAK bünyesinde bir ‘Yapay Zekâ Enstitüsü’ kuracağız

Almanya- Türkiye Yapay Zekâ Konferansı’nın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜBİTAK bünyesinde bir ‘Yapay Zekâ Enstitüsü’ kurmayı planladıklarını açıkladı.Bakan Varank, Konferans kapsamında yaptığı konuşmada, Yapay zekâ ve dijital dönüşüm alanında yaşanan baş döndürücü gelişmelerin politika yapıcıları da daha aktif, yenilikçi, işbirliğine açık ve çözüm odaklı olmaya ittiğini vurgulayarak, TÜBİTAK bünyesinde bir ‘Yapay Zekâ Enstitüsü’ kurmayı planladıklarını duyurdu.Varank konuyla ilgili, "Bu kurum; yapay zekâ alanında çekirdek teknolojiler geliştirecek, akademide üretilen bilimsel çıktıları, kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek. Makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin dönüştürücü potansiyeline odaklanarak, yapay zekâ tabanlı inovasyon konusunda netice almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Yapay zekâ teknolojileri için en kritik unsurun veri olduğunu belirten Varank, konuşmasına şöyle devam etti: "Yapay Zekâ Enstitümüzün en önemli misyonlardan biri, kamuda sahip olduğumuz devasa veriyi anonimleştirmek ve anlamlandırarak yapay zekâ uygulamalarına kaynak oluşturabilecek hale getirmektir. Kuracağımız enstitü, yapay zekâ girişimlerini ve inovasyon kümelerini desteklemenin yanı sıra, bu konuda uzmanlaşmış işgücünü de artırmayı hedefleyecek. Bu noktada, Alman Yapay Zekâ Araştırmaları Merkezi (DFKI), Federal Yapay Zekâ Derneği ve Almanya’da bu konuda uzmanlaşmış üniversitelerle işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız."

"YAPAY ZEKÂ STRATEJİSİNİ YAKIN ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Türkiye ve Almanya’nın sanayi ve teknoloji alanında önemli ortaklıklara imza attığını ve işbirliğinin getirdiği imkânlardan beraber faydalandığını belirten Bakan Mustafa Varank, "Sanayinin dijital dönüşümüne yönelik çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. İlgili tüm paydaşların katkısıyla ‘Dijital Türkiye Yol Haritasını’ hazırladık. Şimdi yol haritamızdan hareketle, eylem planlarını uygulama aşamasındayız. Alman dostlarımızın öncüsü olduğu ‘Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri’ yani model fabrikaları, ülkemizde kurmaya başladık" diye konuştu.

Hem teorik hem de pratik eğitimlerin verildiği, Ankara ve Bursa’daki model fabrikaların hizmete başladığını vurgulayan Varank, bu fabrikaların sadece iki ille sınırlı kalmayacağını söyledi ve 2023’e kadar toplam 14 model fabrika kurmayı hedeflediklerini duyurdu.

Bakan Varank konuşmasına şu şekilde devam etti: "Geçtiğimiz ay ülkemizin 11’inci Kalkınma Planını açıkladık ve uzun vadeli bir perspektifle Türkiye’nin kalkınma stratejisini ortaya koyduk. Planımızı; kritik teknolojiler ve ileri dijital dönüşümün de içinde olduğu bir dizi somut alt politikayla destekleyeceğiz. Yapay zekâ alanında, yerli teknoloji üretme kabiliyetimizi geliştirmek ve ekonominin genelinde etkin kullanımını yaygınlaştırmak için de yol haritamızı tamamlamak üzereyiz."



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-Bakan Varank’ın konuşması