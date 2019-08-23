DHA DIŞ - Bakan Varank, Bakan Peter Altmaier ile bir araya geldi

‘Almanya- Türkiye Yapay Zekâ Konferansı’ kapsamında Almanya’da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.



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-Varank ve Altmaier’in görüşmesi