DHA DIŞ - Bakan Pakdemirli, Rus yangın söndürme uçağını test etti

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'da BE-200 yangın söndürme uçağını test ederek inceledi. Pakdemirli, "Uzun amandır takip ettiğimiz bir uçak. Türkiye'de ormanlarda yangınla mücadelede kullanabileceğimiz biz uçak. Bundan sonrasında ikili görüşmelerimiz var, karşılıklı şartları görüşeceğiz" dedi.



Bakan Pakdemirli, beraberinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü uygulayıcı ekiplerinden oluşan heyet ile Rusya'nın Taganrog kentinde Ynited Aircraft Corporation tarafından üretilen BE-200 modeli yangın söndürme uçaklarını inceledi. Pakdemirli, uçak fabrikasında yetkililerden kısa bir brifing aldı. Bilgilendirmenin ardından piste geçen Pakdemirli, BE-200'ün yardımcı pilot koltuğuna oturdu. Pakdemirli'nin bulunduğu uçak, havada birkaç tur attıktan sonra yere su bıraktı. Havada manevralar yaparak uçan uçak, 3 metre irtifaya kadar denize yaklaştı.



'UZUN ZAMANDIR TAKİP ETTİĞİMİZ BİR UÇAK'



Bakan Pakdemirli, yaklaşık 25 dakika süren başarıyla gerçekleşen test uçuşunun ardından açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, uçağın kumandalarının son derece yumuşak ve manevra kabiliyetinin iyi olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Bizim yangınlarımız için en önemli unsurlardan biri, dar alanlarda manevra kabiliyeti aslında. Bu uçak uzun zamandır takip ettiğimiz bir uçak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da Rusya ziyaretinde fuarda gördüğü ve bizi talimatlandırdığı bir uçak. Diğer alternatifler üzerinde de çalışmakla birlikte, bu uçağı da gelip, görelim istiyorduk. Bugün itibarıyla Beriev uçak firmasının fabrikasının uçağını test ettik. Manevraya gelebiliyor. Türkiye'de ormanlarda yangınla mücadelede kullanabileceğimiz bir uçak. Bundan sonrasında ikili görüşmelerimiz var, karşılıklı şartları görüşeceğiz. Uçağın teknik kabiliyetlerini, yakıt yakışından tutun da diğer Türkiye için gerekli olan hem teknik özellikler hem de bizim coğrafyaya uygunluğu konusunda teknik görüşmelerimiz olacak. Görüşmeleri tamamladıktan sonra daha net bir açıklama yapabiliriz."



KANADA VE JAPONYA'DA İNCELEME YAPILDI



Bakanlık, orman yangınlarıyla havadan mücadele kapsamında etkin rol üstlenen amfibik uçak hava gücü oluşturmak istiyor. Bakanlık tarafından yürütülen amfibik hava gücünü oluşturma yönündeki çalışma ve incelemeler kapsamında daha önce Kanada ve Japonya'ya ziyaretler gerçekleştirildi. Japon üretimi US-2 ve Kanada üretimi CL 415 serisi uçaklar teknik ekipler tarafından incelendi. Rusya üretimi BE-200 serisi amfibik uçağın çok maksatlı (arama kurtarma, havadan keşif ve gözetleme, personel malzeme nakli ve yangın söndürme) üretildiği, yangın söndürme modelinin 12 ton su atma özelliğine sahip olduğu, Rusya ile birlikte Portekiz ve Azerbaycan tarafından kullanıldığı belirtildi. BE-200'de 2 adet turbojet motoru ve kabin basıncı ile teçhiz edildiğinden yüksek sürat ve yüksek irtifadan intikallerin yapılabildiği; ancak alçak uçuş manevralarının yüksek süratten dolayı kısıtlandığı bildirildi.



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