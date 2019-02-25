DHA DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Petricek ile görüştü

İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile görüştü.
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-Bakanların görüşmesi
İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile görüştü. Görüntü Dökümü ----------- -Bakanların görüşmesi
25 Şubat 2019 Pazartesi 17:18
İsviçre () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile görüştü.
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-Bakanların görüşmesi
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