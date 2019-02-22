ABD () - ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’ın resmî davetlisi olarak ABD’ye giden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Washington’da Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD’li yetkililer tarafından karşılandı.
DHA DIŞ - Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
ABD () - ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’ın resmî davetlisi olarak ABD’ye giden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Washington’da Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD’li...
22 Şubat 2019 Cuma 10:55
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.