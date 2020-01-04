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DHA DIŞ - Bağdat’ta Süleymani için binlerce kişi toplandı
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dâhil 7 kişinin, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, bugün Bağdat’ta düzenlenen cenaze töreninde binlerce...
GÜNDEM 04.01.2020, 11:32
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dâhil 7 kişinin, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, bugün Bağdat’ta düzenlenen cenaze töreninde binlerce kişi Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için toplandı.
Görüntü Dökümü
Cenazeye katılanların birçoğunun siyah giydiği, Irak bayrağı ve flamalar taşıdığı görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Cenaze töreni için toplanan kalabalık
-Siyah giyinin insanlar
-Ellerinde bayrak taşıyan kişiler
-Flama taşıyan kişiler
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