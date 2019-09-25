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DHA DIŞ – BAE'nin ilk astronotu uzaya gidiyor
Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS-15 adlı uzay mekiği ve 3 kişilik mürettebatı uzaya fırlatıldı. ABD’li astronot Jessica Meir, Rus kozmonot Oleg Skripochka ve Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Hazzaa Ali Almansoori başarılı...
GÜNDEM 25.09.2019, 17:50
Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS-15 adlı uzay mekiği ve 3 kişilik mürettebatı uzaya fırlatıldı.
ABD’li astronot Jessica Meir, Rus kozmonot Oleg Skripochka ve Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Hazzaa Ali Almansoori başarılı bir şekilde yolculuklarına devam ediyorlar. Uzaya ilk defa bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşının gittiğini belirten NASA, ekibin yüzden fazla biyolojik ve bilimsel deney yapacaklarını belirtti.
ABD’li astronot Jessica Meir, Rus kozmonot Oleg Skripochka ve Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Hazzaa Ali Almansoori başarılı bir şekilde yolculuklarına devam ediyorlar. Uzaya ilk defa bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşının gittiğini belirten NASA, ekibin yüzden fazla biyolojik ve bilimsel deney yapacaklarını belirtti.
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