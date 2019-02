DHA DIŞ - Babanın refleksi çocuklarının hayatını kurtardı

Tayvan () - Tayvan'da kontrolden çıkan bir otomobili fark eden bir adam, çocuklarını son anda yoldan çekerek, hayatlarını kurtardı. An be an güvenlik kameralarına yansıyan olay Tayvan'ın başkenti Taipei'de meydana geldi. 93 yaşındaki...

21 Şubat 2019 Perşembe 15:13