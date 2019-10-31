DHA DIŞ- Azeri asıllı Rus askeri, Türk askerine “Her şey yahşidir” diye seslendi

Suriye’nin kuzeyinde devriye için bulunan Rus askeri polisi, Mardin'in Şenyurt Sınır Kapısı'nda nöbette olan Türk askerine. “Gel gardaş gel. Her şey yahşidir, gel” diye seslendi.

Soçi’de varılan mutabakat sonrası Rus askerleri bölgede devriye gezmeye başlamıştı. Şenyurt Sınır Kapısı'nın yakınına kadar gelen Azerbaycan asılı bir Rus askeri polisi, Türk askerine “Gel gardaşım gel. Her şey yahşidir, gel” diye seslendi.

Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin çekilmesiyle birlikte Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye yapmaları için hazırlıkları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şenyurt Sınır Kapısı yakınındaki Rus askeri polisleri

- Azerbaycan asıllı Rus askeri polisinin Türk askerine seslenmesi