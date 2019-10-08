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DHA DIŞ- Azerbaycan’da AVM’de büyük yangın
Azerbaycan’da içerisinde çok sayıda mağazanın bulunduğu AVM’de yangın çıktı. Yangında 3 kişi yaralanırken, çok sayıda mağaza da zarar gördü. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Gece...
GÜNDEM 08.10.2019, 09:35
Azerbaycan’da içerisinde çok sayıda mağazanın bulunduğu AVM’de yangın çıktı. Yangında 3 kişi yaralanırken, çok sayıda mağaza da zarar gördü.
Görüntü Dökümü
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Gece 00.40 sıralarında başlayan yangına 200 itfaiye eri müdahale etti. Yerel medya, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntüler
-İtfaiye erlerinin görüntüleri
-İtfaiyenin müdahale anları
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