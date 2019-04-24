DHA DIŞ - AYS: Bosna Hersek’te mülteci aileler kafeste tutuluyor

Bosna Hersek () – Göçmen dayanışma derneği 'Are You Syrious?' (AYS), Klobuk sınır kapısı yakınlarındaki bir tesiste gözaltına alınan 5'i çocuk 12 mültecinin bir kafeste tutulduğunu iddia ederek, video yayınladı.

Yapılanı 'insanlık dışı' olarak tanımlayan AYS, 7 yetişkin ve 5 çocuktan oluşan 2 Iraklı ailenin sınırda gözaltına alındıktan sonda Trebinje şehrine getirildiğini burada ise kafeslerde tutulduklarını iddia etti.

200’den fazla gönüllüsü olan ve mültecilere destek için kurulduklarını duyuran AYS, konuya dair Trebinje şehri yetkililerin, gözaltı uygulamalarının Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak yaptıklarını ve mülteci ailenin kafeslerde tutulma sebebinin ‘gün ışığı alabilmeleri’ olduğunu söylediklerini duyurdu.



Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kafeslerde tutulan mülteciler