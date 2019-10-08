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DHA DIŞ – Avusturya’da ‘selfie müzesi’ açıldı - 2
Avusturya’da açılan ‘Selfie Müzesi’ ziyaretçi akınına uğradı. Başkent Viyana’da açılan müze, ziyaretçilere selfie çekmeleri için özel tasarlanmış temalar sunuyor. Ziyaretçiler, 24 interaktif temadan oluşan müzede, istedikleri...
GÜNDEM 08.10.2019, 11:49
Avusturya’da açılan ‘Selfie Müzesi’ ziyaretçi akınına uğradı. Başkent Viyana’da açılan müze, ziyaretçilere selfie çekmeleri için özel tasarlanmış temalar sunuyor.
Ziyaretçiler, 24 interaktif temadan oluşan müzede, istedikleri kadar selfie çekebiliyorlar. Müze, kapılarını ‘Sanatın bir parçası olun’ sloganıyla açtı ve müzenin sunduğu temalarla birlikte, ziyaretçiler, kendi temalarını oluşturarak resmi adı ‘No-Filter Museum’ olan selfie müzesini 6 ay boyunca ziyaret edebilecek.
Görüntü Dökümü
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-Tema odalarında selfie çeken insanların görüntüsü
Ziyaretçiler, 24 interaktif temadan oluşan müzede, istedikleri kadar selfie çekebiliyorlar. Müze, kapılarını ‘Sanatın bir parçası olun’ sloganıyla açtı ve müzenin sunduğu temalarla birlikte, ziyaretçiler, kendi temalarını oluşturarak resmi adı ‘No-Filter Museum’ olan selfie müzesini 6 ay boyunca ziyaret edebilecek.
Görüntü Dökümü
---------------
-Tema odalarında selfie çeken insanların görüntüsü
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