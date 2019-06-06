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DHA DIŞ – Avusturya polis aracı, az kalsın gözaltındaki genci eziyordu

Avusturya () – Avusturya’da gerçekleşen ‘iklim protestosu’ sırasında, polisin bir genci yere yatırarak gözaltına aldığı sırada kafası polis aracının altına giren genç, polis aracının hareket etmesi sonucu az kalsın eziliyordu. Bir...

DHA DIŞ – Avusturya polis aracı, az kalsın gözaltındaki genci eziyordu

Avusturya () – Avusturya’da gerçekleşen ‘iklim protestosu’ sırasında, polisin bir genci yere yatırarak gözaltına aldığı sırada kafası polis aracının altına giren genç, polis aracının hareket etmesi sonucu az kalsın eziliyordu. Bir polisin son andaki hamlesi ile genç ezilmekten kurtuldu.

Olay, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşti.  Avusturya polislerinin, ‘iklim protestosu’ sırasında 28 yaşındaki Anselm Schindler isimli genci yere yatırıp gözaltına almaya çalıştıkları sırada, kafası polis aracının tekerine yakın olan genç; polis aracının hareket etmesiyle az kalsın eziliyordu. Polisler ezilmek üzere olan genci son anda kenara çekti. Polislerin az kalsın bir gencin hayatına mal olacak bu baştan sağma tutumları sosyal medyada tepki çekti.

Avusturya medyasına konuşan Anselm Schindler, “Protestolara katılmamıştım. Ne olduğunu bile anlayamadım. Polis beni yere yatırdı. Onlara sadece fotoğraf çekiyorum. İki polis memuru beni yere yatırarak aracın altına sürükledi” dedi.

Görüntü Dökümü
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-Polislerin genci aracın altında tutma anları
-Polis aracının hareket etmesi
-Polislerin genci son anda çekmeleri
-Aracın hareket etmesi sonucu çevredekilerin korkarak çığlık atmaları

 

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