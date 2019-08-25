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DHA DIŞ- Avusturya, DEAŞ üyelerinin çocuklarını geri alacak

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya vatandaşı DEAŞ üyelerinin çocuklarını Suriye’deki kamptan geri alacağını açıkladı. Dışişleri Sözcüsü Peter Guschelbauer, anneleri Suriye’de öldürülen 2 çocuğun Viyana’ya alınacağını...

GÜNDEM 24.08.2019, 16:05
DHA DIŞ- Avusturya, DEAŞ üyelerinin çocuklarını geri alacak
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya vatandaşı DEAŞ üyelerinin çocuklarını Suriye’deki kamptan geri alacağını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Peter Guschelbauer, anneleri Suriye’de öldürülen 2 çocuğun Viyana’ya alınacağını duyurdu. Yaşları 1 ile 3 arasında olan iki çocuğun ülkelerine geri dönmeleri için sağlık durumlarının yeterli olduğunu ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından kamptan alınacakları bildirildi.

Avusturya, ülkelerinin güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle Suriye’ye giden ve DEAŞ’a katılan vatandaşlarının ülkeye girişlerini yasaklamıştı.

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