DHA DIŞ - Avustralya’da polise bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

Deniz Kılınç () – Avustralya’nın Sidney kentindeki bir tren istasyonunda bir saldırgan polisi arkadan bıçakladı. Güvenlik kamerasınca an be an kaydedilen saldırı sonrası şüpheli gözaltına alındı. Sidney tren istasyonunda gerçekleşen...

21 Nisan 2019 Pazar 11:36