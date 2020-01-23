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DHA DIŞ- Avustralya’da Canberra Havaalanı uçuşlara kapatıldı
GÜNDEM 23.01.2020, 11:22
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Avustralya’da Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı.
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Yetkililer, bölgede yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, bu sebeple havayolu trafiğinin kapatıldığını belirtti.
Görüntü Dökümü
Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Canberra Havaalanı, yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Yetkililer, bölgede yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, bu sebeple havayolu trafiğinin kapatıldığını belirtti.
Görüntü Dökümü
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-Havaalanının bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar
-Yangın söndürme helikopterleri
-İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin görüntüleri
-Detaylar
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