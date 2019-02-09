DHA DIŞ - Avrupa’ya göç, Kosova’da nüfusun hızla düşmesine neden oldu

Enis TABAK, PRİZREN () - Kosova’da 1998 yılında başlayan savaş ve onun beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle çareyi Avrupa devletlerinde arayan Kosovalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkıyorlar.

2008 yılındaki resmi sayımlarda 2 milyon 200 bin olan Kosova nüfusu, 2019 yılında 1 Milyon 800 bine gerilediği açıklandı.



Avrupa’nın değişik ülkelerine sığınan Kosovalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkmak için yaşadıkları belediyelere başvuruda bulunuyorlar. 2018 yılında sadece Prizren Belediyesinde kayıtlı 294 kişinin vatandaşlıktan çıktığını söyleyen Prizren Belediyesi Maliye ve Ekonomi Müdürü ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Sekreteri Ertan Simitçi, Kosova’da siyasi belirsizlik ve bununla birlikte ekonomik sıkıntısının yoğun olduğu Prizren’de, Avrupa’da yaşayan kişilerin vatandaşlıktan çıkma başvurularının devam ettiğini söyledi.

Kosova İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlıktan çıkanların sayısının bir önceki yıla oranla daha da arttığı vurgulandı. Vatandaşlıktan çıkan sayının geçen yıla oranla yüzde 20 artarak vatandaşlıktan çıkanların sayısının 2013 yılından bu yana 18 kattan fazla artmış oldu belirtildi.

Türkiye’den üniversite eğitimi almış olan ve Prizren’de yaşayan Berk Küçük de Kosova bağımsızlığının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen, büyük ekonomik sıkıntıda olan Kosova'da nüfus sayısının her geçen yıl düştüğünü; kendisinin de ekonomik kaygıları bulunduğunu söyledi.

Aldıkları 75 Euro emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğunu söyleyen emekliler de, bu paranın ilaçlarını bile karşılamadığını söylediler.

17 Şubat 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'da işsizlik oranının yüzde 60'ın üzerinde.

Görüntü Dökümü:

- Prizren'den insan manzaraları detay

- Prizren Belediyesi Maliye ve Ekonomi Müdürü Ertan Simitçi

- Emeklilerden detay

- Emekli ile söyleşi

- Türkiye mezunu Berk Küçük ile söyleşi

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