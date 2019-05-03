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DHA DIŞ - AVM'de tekvandocular ile spor merkezi çalışanları birbirine girdi

Çin () - Çin'de bir alışveriş merkezinde (AVM) meydana gelen kavga sosyal medyada çok yorum aldı. Alışveriş merkezinin orta katında meydana gelen ve tekvandocu bir grup ile bir spor merkezinin çalışanları arasındaki kavgayı AVM'yi gezmekte...

DHA DIŞ - AVM'de tekvandocular ile spor merkezi çalışanları birbirine girdi

Çin () - Çin'de bir alışveriş merkezinde (AVM) meydana gelen kavga sosyal medyada çok yorum aldı.

Alışveriş merkezinin orta katında meydana gelen ve tekvandocu bir grup ile bir spor merkezinin çalışanları arasındaki kavgayı AVM'yi gezmekte olan müşteriler kaydetti. Görüntülerde iki grubun tekme ve yumruklarla birbirine girdiği, bir süre sonra araya giren kişilerin kavgayı yatıştırdığı, tekvandocular arasında bazı kişilerin yerde yatmakta olduğu görüldü.
Görüntüyü paylaşanlar, kavganın nedeni bilmediklerini; kavgada her iki taraftan da yaralananlar olduğu gördüklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kavganın görüntüleri

Yerde yatan tekvandocular

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