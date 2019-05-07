DHA DIŞ - Atlantik Okyanusu’ndaki 'anormallik' bilim insanlarını harekete geçirdi

Gonca YAĞCI, () - Portekiz kıyısındaki dev tektonik plaktaki değişikliğin farkına varan bilim insanları, bunun Atlantik Okyanusu’nun çekilmesi ile ilgili ilk işaret olabileceğini tahmin ediyor.

Araştırmacılar, 1969 yılında Portekiz’de meydana gelen ve tsunamiye neden olan depremin ardından geçen 50 yıllık zaman diliminde, Portekiz kıyısındaki tektonik plağın alt kısmının üst kısmından ayrıldığını fark ettiler.

National Geographic’teki habere göre, Avrupa Jeobilim Merkezi’nde Nisan ayında sunulan bilgisayar simulasyonun onaylanması halinde bir okyanus plağı kabuğundan ayrılırken ilk kez gözlemlenmiş olacak. Bunun da Atlantik okyanusundaki çekilmenin ilk işaretleri olmakla birlikte tektonik hareketlerde olduğu gibi Avrupa’ya doğru, oradan da Kanada’ya yavaş yavaş kayması anlamına gelebileceği ifade edildi.

Bilim insanları bu durumun, Atlantik Okyanusu altındaki tektonik plağın, ilk kez iki farklı katman olarak ayrıldığı yönünde ilk kanıtları olduğunu belirtiyor.

Oslo Üniversitesi’nden Fabio Crameri, söz konusu gelişmenin çok ilginç olduğunu ancak sunulan verilerin doğal bir süreç baz alınarak hazırlandığından, testlere tabi tutulması gerektiğini söyledi. Crameri, bunun nedeninin doğa olaylarının çok yavaş ilerlemesinden kaynaklandığını da belirtti.

Portekiz’deki Lizbon Üniveritesi’nden João Duarte ise hazırladığı simulasyon ile ilgili olarak çok büyük bir rapor olduğunu, raporun bütün sorunların çözümünü barındırmasa bile içinde yeni bir şeylerin olduğunu ifade etti.

İspanya ve Portekiz’i içine alan İberya yarımadası dünyanın öbür tarafında Atlantik Okyanusu’na temas ediyor. Bu nedenle, plakaların okyanusun ortasına ayrılarak düşmesi ve yeni bir yer kabuğu biçimlendirmesi yerine 1969 yılında meydana gelen şiddetli depremin bu noktada farklı bir değişim yapabileceği tahmin ediliyor.