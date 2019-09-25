DHA DIŞ - Astana garantörleri New York’ta bir araya geldi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde, Astana Formatında düzenlenen Türkiye - Rusya - İran 3'lü Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve Anayasa Komitesi çalışmalarına destek vurgulandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un toplantısının ardından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Astana garantörleri, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılığını teyit etti ve bu ilkelere tüm tarafların uyması gerektiğini vurguladı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “16 Eylül 2019'da Ankara'da yapılan son üçlü zirvenin sonucu olarak, Anayasa Komitesinin kuruluş sürecinin sonuçlandırılması ve 23 Eylül 2019’da Suriye’de tarafların, Astana’nın garantörlerinin BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi ile koordineli olarak hazırladığı usul kurallarının uygulanması konusunda anlaşması memnuniyetle karşılandı" denildi.

Suriye'de Anayasa Komitesinin çalışmalarının destekleneceği vurgulanan açıklamada, "Suriye'deki taraflar ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi ile sürekli etkileşim yoluyla gerçekleştirilen Anayasa Komitesinin çalışmalarını destekleme konusundaki kararlılık dile getirildi" ifadesi kullanıldı.

Bakanların ortak açıklamasında Anayasa Komitesinin Cenevre'deki ilk oturumunun toplanmasına yardımcı olma konusunda uzlaşıldığı da belirtildi.

Açıklamada, bu önemli adımın, Suriyelilerin merkeze alındığı, Suriyelilere ait ve BM kolaylaştırıcılığında sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi sürecin önünü açacağı vurgulandı.

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DGS: 25.09.2019 – saat 01.51 -Haber Kodu : 190925004