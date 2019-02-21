DHA DIŞ - Aşçıları ayırmaya gelenler de kavgaya tutuşunca mutfak karıştı

Çin () – Çin’de bir restoranda iki aşçı yemek yaptıkları sırada, sözlü tartışmaya girdi. Tartışma kavgaya dönüştü. Kayırmaya çalışan diğer aşçılar da kavga edince mutfak karıştı.

İşyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki aşçının kavga ettiği görülüyor. Aşçıları ayırmaya giden diğer aşçılar da bir süre sonra kendi aralarında kavgaya tutuşunca mutfak birbirine giriyor. Aşçılardan biri eline geçirdiği tencere ile diğer aşçıya vurmaya çalışıyor. İki kavgayı ayırmaya gelen siyah üniformalı bir çalışanınsa ne yaptıysa grupları ayıramadığı görülüyor.

Restoranın güvenlik kamerasına yansıyan ilginç kavganın nedeni sosyal medya kullanıcıları arasında merak konusu oldu. İşte o görüntüler.

Görüntü Dökümü

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- Kavga eden iki aşçı ve onları ayırmaya çalışan diğer iki kişi

- Kavgayı ayırmaya çalışan iki kişinin de kavga etmeye başlaması

- Olaya müdahale etmeye çalışan diğer bir çalışan