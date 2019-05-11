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DHA DIŞ – Arjantin’de milletvekiline silahlı saldırı kamera

Arjantin () – Arjantin’de bir milletvekili ve devlet yetkilisi, Arjantin Ulusal Kongre binası yakınında silahlı saldırıya uğradı. Milletvekilinin yaralandığı; yanındaki devlet yöneticisinin hayatını kaybettiği saldırı güvenlik kamerasınca...

DHA DIŞ – Arjantin’de milletvekiline silahlı saldırı kamera

Arjantin () – Arjantin’de bir milletvekili ve devlet yetkilisi, Arjantin Ulusal Kongre binası yakınında silahlı saldırıya uğradı. Milletvekilinin yaralandığı; yanındaki devlet yöneticisinin hayatını kaybettiği saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yerel medya, saldırganların rahat üsluplarına dikkat çekerek, bunun planlı bir saldırı olduğunun düşünüldüğünü yazdı.

Saldırı Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Arjantin Ulusal Kongre binası yakınlarında meydana geldi. Polisin olaya dair paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Radikal Sivil Birlik (UCR) Partisi milletvekili Hector Olivares ve La Rioja eyaletinin devlet görevlisi Miguel Marcelo Yadon’un kaldırımda yürüdüğü sırada, park halindeki bir araçta bulunan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradığı görülüyor.

Çevredekilerin silah sesleri duymasının ardından polisi aramasıyla bölgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, Yadon’un birçok kez vurulduğu ve ambulansta hayatını kaybettiği belirtilirken; 3 kez vurulan Olivares’in de ameliyata alındığı açıklandı.

Yerel medyada olayla ilgili yer alan haberlerde, araçtakilerin saldırıdan hemen sonra olay yerini terk etmesi nedeniyle polisin olayı hırsızlık girişimi olarak ele almadığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili bir televizyon kanalına konuşan milletvekili Jose Cano ise aracın saldırıdan yarım saat önce olay yerine geldiğini ve park ederek Olivares ve Yadon’u beklediğini belirterek, saldırının önceden tasarlanmış olduğunu öne sürdü.

Görüntü Dökümü
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-Olivares ve Yadon’un kaldırımda yürüdüğü sırada saldırıya uğrama anları
-Saldırganların görüntüleri
Yardıma gelenler
Saldırganların araçla kaçması

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