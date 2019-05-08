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DHA DIŞ - Araştırma: Yeni algoritma, çocuklarda depresyon belirtilerini tespit edebiliyor

Deniz Kılınç () – Yapılan yeni bir araştırma, oluşturulan bir makine öğrenimi algoritmasının, çocukların konuşma biçimlerinden kaygı bozukluğu ve depresyon belirtilerini tespit edebildiğini ortaya koydu. Journal of Biomedical and Health...

DHA DIŞ - Araştırma: Yeni algoritma, çocuklarda depresyon belirtilerini tespit edebiliyor

Deniz Kılınç () – Yapılan yeni bir araştırma, oluşturulan bir makine öğrenimi algoritmasının, çocukların konuşma biçimlerinden kaygı bozukluğu ve depresyon belirtilerini tespit edebildiğini ortaya koydu.

Journal of Biomedical and Health Informatics’te yayınlanan ve Vermont Üniversitesi Medikal Merkezi’ne bağlı Vermont Çocuk, Genç ve Aile Merkezi’nde görevli klinik psikolog Ellen McGinnis ve Vermont Üniversitesi biyomedikal mühendisi Ryan McGinnis’in yönettiği araştırmada toplam 71 çocuk yer aldı.

Yaşları 3 ila 8 arasında değişen çocukların katılımıyla yapılan araştırmada, çocuklarda stres ve kaygı oluşturması hedefiyle ‘Trier Sosyal Stres Testi’ kullanıldı. Çocuklardan, üç dakika uzunluğunda doğaçlama bir hikâye anlatmaları istenirken; söz konusu hikâyelerin ne kadar ilgi çekici olup olmadığının ana faktör olacağı belirtildi. Hikayeyi dinleyen ve jüri üyesi olarak tanıtılan araştırmacı, çocukların hikayelerine yalnızca nötr ve olumsuz yorumlar yaparken, çocukların hikayelerini anlattığı sürecin 90’ıncı ve 150’nci saniyelerinde araştırmacı çocuklara ne kadar sürelerinin kaldığını hatırlattı.

Testin ardından çocukların seslerini analiz eden algoritmanın ses kayıtlarındaki istatistik özelliklerini incelediğini belirten Ryan Mcginnis “Algoritma, içselleştirilmiş hastalıklara sahip çocukları belirlemede yüzde 80 başarılı oldu” dedi. McGinnis algoritma sonuçlarının ayrıca ailelerle yapılan görüşmelerle de eşleştiğini vurguladı.

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