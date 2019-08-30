DHA DIŞ- Araç tarafından ezilen kedinin görüntüleri yürek burktu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başkent Lefkoşa'nın Dereboyu Caddesi'nde yavru bir kedinin araç tarafından ezilmesi sonrasında yaşananlar insanın içini burktu. O anki görüntüler kameralarına yansıdı.

Annesi, ölen yavru kedinin başından dakikalarca ayrılmadı. Daha sonra başka bir kedi de yaşananları izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aracın ezdiği yavru kedi

-Annesinin başından ayrılmayışı