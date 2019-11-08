DHA DIŞ-AP, Irak ve Suriye’de suça karışmış vatandaşlarının çocuklarını geri almayı tartıştı

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Irak ve Suriye’de ebeveynleri savaşan çocukların güven altına alınmaları konusunda hemfikir olduklarını belirtirken, bölgede diğer ülkelerle işbirliğinin büyük bir ihtiyaç haline geldiğinin altını çizdiler.Avrupa Parlamentosu Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi (LIBE) öncülüğünde ve İnsan Hakları ile güvenlik ve Savunma alt komitelerinin katılımıyla, Irak ve Suriye’deki savaş bölgelerinde mahsur kalan çocukların ülkelerine geri dönmeleri için gerçekleşen toplantıda, bölgedeki durumun çocukların üzerindeki olası etkileri üzerinde konuşuldu. Şartların çocukların mevcut psikolojileri ve yetişkin yaşlarında olası etkileri olabileceği belirtilen toplantıda ayrıca, annelerin çocuklarını bırakmak zorunda olduklarına dikkat çekildi. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nathalie Loiseau, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:“Avrupalılar olarak bizim sorumluluğumuz nedir? En kötü şartların bulunduğu, en vahşi taciz ve yoksunluğun bulunduğu bu kamplarda sürünmelerine izin mi vereceğiz? Yapmamız gereken bir görevimiz var. Bazı üye ülkeler, bölgedeki en güçsüz kesimi geri getirmek için çalışmalar yaptılar ve bu çalışmaları destekliyoruz. Fakat söz konusu çabalar bazı zorluklarla karşılaştı. Bu zorlukların da gitgide güçlendikleri göz önüne alındığında, bu konuya ilişkin farkındalığın artması gerekiyor. Kamplardaki güvensizlik ortamı, birçok kadının çocuklarını bırakmalarına yol açıyor.”

Loiseau’ya paralel olarak Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marie Arena da, öncelikli olarak çocukların korunmaları gerektiğini vurgulayarak, “Ailelerinin şüphesiz suç işlediği bu çocuklar, çocuk olmaya devam ediyorlar ve diğer çocuklar ve kurbanlardan öncelikli olarak korunmaya ihtiyaçları var. Uluslararası topluluklar ve insan hakları organizasyonları savaş çatışmalarının ve aşırı şiddetin çocukların gelişimi üzerindeki psikolojik etkileri, yetişkin yaşamlarındaki olası sonuçlar ve toplum üzerindeki etkileri üzerinde hemfikir” dedi.

Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Marie Dominique Parent, Irak’ta savaş sebebiyle 1.8 milyon kişinin yerinden edildiğine dikkat çekerek, “Sahadaki durumla başlayarak, iki ülkede oldukça geniş bir çapta acil güvenlik sorunları yaşayan çocuklardan bahsediyoruz. Irak’ta yaklaşık olarak 1.8 milyon yerinden edilmiş ve 6.7 milyon acil yardıma ihtiyaç duyan insan var. Koruma ve güvenlik, insani önceliklere ulaşma önceliğini koruyor fakat bu durum da insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini zorlaştırıyor” diye konuştu.

Bölgedeki çocukların yanında anne ve babalarının da bu kapsamda değerlendirmeye alınmaları gerektiğini belirten Avrupa Parlamentosu Tehdit Analiz Koordinasyon Departmanı Yetkili Paul Van Tighelt de, söz konusu güvenliğin sağlanabilmesi için ülkeler arası işbirliğinin bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı. Tighelt, şunları söyledi:

“Burada farklı perspektifler var. Çocuklara yönelik insani yardımın yanında politik-jeopolitik bir taraf da var ve eğer çocuklardan bahsediyorsak annelerinden de bahsetmeliyiz. Ve eğer anne ve babalardan da konuşmaya başlarsak, bu kişileri bireysel olarak ele almalı ve herkesi aynı kefeye koyma hatasından kaçınmalıyız. ölgedeki kamplarda iki yıldan uzun süredir yaşam mücadelesi veren anneler olduğunu görüyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre bu anneler, ideolojiyi tamamen reddediyor ve evlerine dönmek istiyorlar. Bazılarının ise hala terörle bağlantılı olduklarını tahmin ediyoruz. Doğru bilgiye ulaşmak oldukça zorlaştığı için bilgi alışverişi burada büyük bir önem taşıyor. Bölgede işbirliği, üye ülkelerle veya Türkiye ve Irak yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler gibi büyük bir ihtiyaç haline geldi. Bu uluslararası işbirliği, bölgedeki kişilerin ülkelerine geri dönemleri çalışmalarının düzene sokulması için büyük önem taşıyor.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------------

- Avrupa Parlamentosu'nın dış görüntüsü

- Üyeler Nathalie Loiseau, Marie Arena, Marie Dominique Parent ve Paul Van Tighelt’in konuşmaları