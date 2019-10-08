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DHA DIŞ – Anne ve yavru şempanzenin oyun anları büyük beğeni topladı
Avustralya’nın güneyinde bir hayvanat bahçesinde anne ile yavru şempanzenin birlikte oynadıkları anların görüntüleri hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından yayınlandı. Monarto Safari Park tarafından yayınlanan görüntüler izleyenlerden...
GÜNDEM 08.10.2019, 15:24
Avustralya’nın güneyinde bir hayvanat bahçesinde anne ile yavru şempanzenin birlikte oynadıkları anların görüntüleri hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından yayınlandı.
Monarto Safari Park tarafından yayınlanan görüntüler izleyenlerden büyük ilgi gördü. Yayınlanan görüntülerde Hannah adlı anne şempanzenin Hope adlı yedi aylık yavrusunun eğlendirdiği o anlar görülüyor.
Görüntüler
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-Anne ve yavru şempanzenin oyun anları
Monarto Safari Park tarafından yayınlanan görüntüler izleyenlerden büyük ilgi gördü. Yayınlanan görüntülerde Hannah adlı anne şempanzenin Hope adlı yedi aylık yavrusunun eğlendirdiği o anlar görülüyor.
Görüntüler
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-Anne ve yavru şempanzenin oyun anları
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