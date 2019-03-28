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DHA DIŞ - Anket: Almanya Birlik Partileri CDU-CSU kan kaybediyor

Muhsin Ceylan, Köln () - Alman devlet televizyon kanallarından ZDF’nin haftalık çeşitli konularla ilgili yaptığı anket 'Politbarometre’nin sonuçları açıklandı. Ortaya çıkan rakamlara göre, federal hükümet ortakları CDU-CSU'ya seçmen...

DHA DIŞ - Anket: Almanya Birlik Partileri CDU-CSU kan kaybediyor

Muhsin Ceylan, Köln () - Alman devlet televizyon kanallarından ZDF’nin haftalık çeşitli konularla ilgili yaptığı anket 'Politbarometre’nin sonuçları açıklandı. Ortaya çıkan rakamlara göre, federal hükümet ortakları CDU-CSU'ya seçmen desteği azaldı. 

Katılımcılara, iki ay sonra yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilgi ve bakışları ile Brexit olayına nasıl yaklaştıkları sorularını yönelten ZDF, aldığı sonuçları yayınladı.    

Sonuçlar, Alman seçmenin Brexit olayıyla yakından ilgilendiğini ortaya çıkarırken, Federal Koalisyon Hükümeti büyük kanadı Birlik Partileri’nin (CDU-CSU) güncel seçmen desteğinin geçen haftalara göre yüzde 2 oranında zayıfladığını gösterdi.

Haftaya Avrupa Parlamento seçimleri olsa, seçmenin tercihlerinin şu şekilde olacağı açıklandı: 

(CDU-CSU) Hristiyan Birlik Partileri yüzde iki oy kaybıyla yüzde 33, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 18, Yeşiller yüzde 18, Sol Parti yüzde 6, Hür Demokrat Parti FDP ise yüzde 7 seçmen desteğine sahip. Irkçı, aşırı sağ söylemlere sahip Almanya için Alternatif Partisi AfD’nin oy oranı yüzde bir artarak, yüzde 10'a ulaşmak üzere.

Ankette Alman seçmenlerin, İngiltere’nin AB’den ayrılma görüşmeleri süreci Brexit ile ilgili de, krizin yönetimini doğru bulmadıkları ortaya çıktı. ZDF’nin anket sonuçlarında, Brexit'in sonuca ulaşmasına dair tarihin uzatılmasını destekleyenlerin oranı yüzde 25 olarak ortaya çıkarken, yüzde 67 ise bu ertelemeyi kötü buluyor. Katılımcıların yüzde 8’i ise kararsız.

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