DHA DIŞ - Anket: Alman seçmen, erken seçim istiyor

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya’da, kamuoyu araştırma enstitülerinden YouGov’un son anket sonuçlarına göre, vatandaşın erken seçim istediği ortaya çıktı.

Welt gazetesinde yer alan anket sonuçlarının değerlendirildiği haberde, YouGov’un anketine katılanların yarısından fazlasının Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) oluşan büyük koalisyon hükümetinin, ülkeyi erken seçime götürmesinin mevcut krizleri aşmak için daha faydalı olacağı görüşünde olduğu belirtildi.

YouGov tarafından yapılan son ankette, Alman seçmenin yüzde 52'si erken seçim isterken, yüzde 27’si de büyük koalisyon hükümetinin devamından yana görüş belirtti. Ankete katılanların yüzde 21’i de herhangi bir görüş bildirmedi. Anket sonuçlarına göre, SPD seçmeninin yüzde 58'i partilerinin büyük koalisyon hükümetinden ayrılmasını isterken, ‘koalisyon hükümeti ortaklığı sürmeli’ diyenlerin oranı ise yüzde 26. Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçmeni ise mevcut hükümetin devamından yana görüş bildirdi. Birlikçi seçmenin yüzde 49’u erken seçime karşı görüş beyan ederken, ‘büyük koalisyon devam etmeli’ diyenlerin oranı ise yüzde 36’da kaldı.

26 Mayıs’ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde tarihlerinin en kötü seçim sonuçlarını alan Berlin büyük koalisyon hükümeti ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) seçmen desteğini kaybetme sonuçlarının araştırma ve tartışmaları sürüyor.

Partisinin AP seçimlerinde sadece yüzde 15,5 oranında oy alması sonucu partide yaşanan deprem, akabinde partililerinden gelen eleştiriler üzerine hem parti genel başkanlığı hem de partisinin Meclis Grubu başkanlığını bırakan Andrea Nahles’in istifası, görev süresi 2021’e kadar devam edecek koalisyon ortaklığını sallamaya başladı.

YouGov ‘un ankete sonuçlarına göre, Federal Meclis’te Büyük Koalisyon şu anda mümkün olan tüm ittifak seçeneklerinden en az isteneni.

ANKET SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE

‘Büyük koalisyon mevcut ortaklarla devam etmeli’ diyenlerin oranı sadece yüzde 9. Adını Jamaika’nın ‘sarı, siyah, yeşil’ bayrak renklerinden alan ‘Jamaika koalisyonu’ Birlik partileri (siyah), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (sarı) isteyenler yüzde 15, Birlik Partileri ile Yeşiller’i iktidarda görmeyi arzulayanlar ise yüzde 14.

Seçmenin iktidarda görmek istediği en popüler koalisyon ise, yüzde 25 oranla Kırmızı-Kırmızı-Yeşil (Yeşil, SPD ve Sol Parti).

Bu Kırmızı-Kırmızı-Yeşil koalisyon ortaklığını destekleyen Yeşiller seçmenlerinin oranı ise yüzde 54.