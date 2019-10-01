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DHA DIŞ- Ambulansa yol vermeyen Lamborghini sürücüsü cezayı yedi
Rusya'da sirenleri açık şekilde seyreden ambulansa yol vermeyen Lamborghini sürücüsü büyük tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası araç polis tarafından çevirildi ve sürücüye ceza kesildi. Görüntüler...
GÜNDEM 01.10.2019, 16:36
Rusya'da sirenleri açık şekilde seyreden ambulansa yol vermeyen Lamborghini sürücüsü büyük tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası araç polis tarafından çevirildi ve sürücüye ceza kesildi.
Görüntüler Rusya'nın başkent Moskova’da kaydedildi. Sol şeritte seyreden ve sirenleri açık olan ambulansa yol vermeyen Lamborghini marka aracı, yine trafikteki bir başka sürücüsü kaydetti. Herkesin yol verdiği ambulansa yol vermemekte inat eden ve bir süre sonra şerit değiştirerek ambubansın yolunu açan lüks aracın görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
Görüntü Dökümü
Görüntüler Rusya'nın başkent Moskova’da kaydedildi. Sol şeritte seyreden ve sirenleri açık olan ambulansa yol vermeyen Lamborghini marka aracı, yine trafikteki bir başka sürücüsü kaydetti. Herkesin yol verdiği ambulansa yol vermemekte inat eden ve bir süre sonra şerit değiştirerek ambubansın yolunu açan lüks aracın görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
Tepki çeken görüntüler sonrası polis, 30 yaşındaki sürücüyü bir uygulamada çevirdi ve ona para cezası kesti.
Görüntü Dökümü
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-Lamborghini’nin ambulansa yol vermemesi
-Polis tarafından durdurulmuş otomobil
-Sürücü ve polisin görüntüsü
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