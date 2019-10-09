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DHA DIŞ- Almanya’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı: 2 ölü (2)

Almanya’da bir sinagogun yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Almanya’nın Halle kentindeki sinagog yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından verilen yeni...

GÜNDEM 09.10.2019, 16:26
DHA DIŞ- Almanya’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı: 2 ölü (2)
Almanya’da bir sinagogun yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya’nın Halle kentindeki sinagog yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından verilen yeni bilgilere göre, olay sinagogda değil, sinagogun bulunduğu yolda gerçekleşti. Saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğer saldırganların olay yerinden araçla kaçtıkları duyuruldu. Sinagogun bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, saldırganlardan birinin kamuflaj giydiği açıklandı.

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