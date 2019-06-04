DHA DIŞ - Almanya’da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

İskender Güngör, Köln () – Ramazan Bayramı namazı için Almanya’nın Müslümanlar camilere akın etti. Köln’de Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Camii’ni erken saatlerden itibaren doldurdu.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, namaz öncesindeki vaazda, “Ramazan ayı güzelliklerini bize emanet bıraktı. Bu emanetlere 11 ay boyunca sahip çıkalım ve bu manevi mirası yaşayalım” dedi.

Vaazın ardından farklı milletlerden binlerce Müslüman, namazlarını eda etti.

Namazın ardından vaaz veren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Başkanlığı Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy, “Kardeşlerim namaz, camiden çıkınca; hac Mekke’den dönünce; oruç ise Ramazan’dan sonra başlar. Bizim sadece Kuran’a dokunmamız yetmez, Kuran’ın bize dokunması lazım” dedi.

Kılınan bayram namazının ardından Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ve DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek ve merkez camii din görevlileri camii dolduran cemaatle bayramlaştı.

Yaşlısından gencine binlerce insanın akın ettiği merkez camiinde, namaz sonrası tatlı ikram edildi, camii avlusunda Müslümanlar bayramlaşma şöleni yaşandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cami dışı ve içinden görüntüler

-Namazdan görüntü

-Vaazlardan görüntü

-1. röportaj DİTİB Gen. Başk. Kazım Türkmen

-2. röportaj Köln Konsolosu Barış Ceyhun Erciyes

-3. röportaj Köln Dom katedralinde 1963 yılında bayram namazı kıldıran Yusuf Topcu ve diğer vatandaşlar